Американские ученые назвали самый ранний признак разрушения печени

Вашингтон, 10 апреля. Научные сотрудники из Мичиганского университета узнали, как предотвратить повреждения печени на первоначальных этапах. Эксперты пришли к выводу, что задействованный в исследовании печени белок первым начинает «предупреждать» о проблемах с органом. Об этом пишет портал Medicalxpress.

Отмечается, что американские медики отталкивались от того, что основную роль в разрушении отходов играет фермент CPS1, который зачастую выделяется в желчь, а при нарушении работы печени попадает в кровеносную систему.

По словам специалиста Бишра Омари, фермент CPS1 перенастраивает моноциты и запускает противовоспалительный процесс. Он также указал на то, что это действие не имеет абсолютно ничего общего с обычной ферментативной функцией CPS1.

В ближайшем будущем американские ученые собираются выяснить, какие именно составляющие CPS1 являются самыми важными в запуске противовоспалительного процесса. На данный момент эксперты проводят опыты на лабораторных грызунах.

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