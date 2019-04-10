В Индии госпитализирован Далай-лама XIV. События дня. ФАН-ТВ

Найдены обломки истребителя F-35A
В Японии нашли обломки истребителя-бомбардировщика F-35A. 9 апреля он выполнял полет над Тихим океаном и внезапно исчез с радаров. Поисково-спасательные работы проходили всю ночь. Судьба пилота до сих пор неизвестна. До установления причины авиакатастрофы глава министерства обороны Японии распорядился приостановить все полеты на F-35A. Добавим, это не первый случай крушения американского истребителя. В 2018 году в США разбился бомбардировщик F-35B. Пилот успел катапультироваться.
Венесуэла выйдет из ОАГ
Венесуэла выходит из Организации американских государств (ОАГ). Такое заявление сделали в правительстве республики. Причина решения — признание советом Хуана Гуайдо. Каракас предположил, что ОАГ сделала это под давлением США. Напомним, ситуация в Венесуэле обострилась в начале 2019 года, когда оппозиционер Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Легитимный глава государства Николас Мадуро обвинил в организации госпереворота США.
Бандиты напали на самолет в Албании
Вооруженные грабители в масках напали на австрийский самолет в столице Албании. Из багажного отделения они похитили несколько миллионов евро. Преступники сразу же попытались скрыться, но произошла перестрелка с полицией, один из грабителей был убит. Добавлю, члены экипажа и пассажиры самолета не пострадали.
Госпитализирован Далай-лама XIV
Духовный лидер Тибета Далай-лама XIV попал в больницу. Он госпитализирован в Нью-Дели с инфекцией органов грудной клетки. Его состояние стабильное. Далай-ламе 83 года. 60 лет назад после бегства из Тибета он нашел убежище в Индии. В 1989 году Далай-лама XIV получил Нобелевскую премию мира «за неустанную проповедь добросердечия, любви и терпимости в отношениях между людьми, сообществами и народами».