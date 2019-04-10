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8:29 10 Апреля 2019

В Индии госпитализирован Далай-лама XIV. События дня. ФАН-ТВ

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Найдены обломки истребителя F-35A

В Индии госпитализирован Далай-лама XIV. События дня. ФАН-ТВ

В Японии нашли обломки истребителя-бомбардировщика F-35A. 9 апреля он выполнял полет над Тихим океаном и внезапно исчез с радаров. Поисково-спасательные работы проходили всю ночь. Судьба пилота до сих пор неизвестна. До установления причины авиакатастрофы глава министерства обороны Японии распорядился приостановить все полеты на F-35A. Добавим, это не первый случай крушения американского истребителя. В 2018 году в США разбился бомбардировщик F-35B. Пилот успел катапультироваться.

 

Венесуэла выйдет из ОАГ

В Индии госпитализирован Далай-лама XIV. События дня. ФАН-ТВ

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В Индии госпитализирован Далай-лама XIV. События дня. ФАН-ТВ

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Госпитализирован Далай-лама XIV

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