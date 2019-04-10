Антонов заявил, что культурные связи России и США остаются крепкими

Вашингтон, 10 апреля. Культурные связи Российской Федерации и Соединенных Штатов остаются крепкими и позволяют сохранять добрые отношения между жителями двух держав, несмотря на нынешние сложности в отношениях Москвы и Вашингтона в политическом аспекте. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов во время приема, который состоялся после открытия в американской столице очередных гастролей балетной труппы Мариинского театра.

Отечественный коллектив будет выступать вплоть до воскресенья и на сцене главного театрально-концертного комплекса Вашингтона — Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди.

Дипломат напомнил, что всего месяц назад в Кеннеди-центре аплодировали другим российским артистам — оперным певцам. На этой площадке показывали оперу «Евгений Онегин», в которой были задействованы Игорь Головатенко, Анна Нечаева, Алексей Долгов, а также Елена Заремба, передает ТАСС.

«Это очередное свидетельство того, что российско-американские культурные связи остаются крепкими и продолжают развиваться. Они позволяют сохранять добрые отношения между нашими народами даже в самые сложные времена», — подчеркнул российский посол.

Он указал на тот факт, что привезенный на этот раз в Штаты петербуржцами балет «Корсар» служит ярким примером того, что культура не имеет географических и национальных границ.