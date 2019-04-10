ЦСКА выкупит защитника Дивеева у «Уфы»

Москва, 10 апреля. Футбольный ЦСКА собирается выкупить у «Уфы» защитника Игоря Дивеева. В настоящее время 19-летний игрок находится в шестимесячной аренде в московском клубе. За короткое время Дивеев проявил себя с наилучшей стороны, благодаря чему боссы «армейцев» решили предложить игроку полноценный контракт.

Молодой защитник исправно работает и полностью выкладывается и на тренировках, и в играх, пишут «Известия», ссылаясь на свои источники.

«Он отлично влился в коллектив и полностью доволен теми условиями, в которых он сейчас находится. В клубе его игрой также удовлетворены. У ЦСКА отличные отношения с «Уфой», поэтому его переход — практически решенное дело», — указал источник газеты.

Как отметил генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов, 19-летнего Дивеева уже сегодня можно назвать футболистом красно-синих.

Ранее источник Федерального агентства новостей сообщил, что боссы ЦСКА ведут переговоры с английским «Эвертоном» о покупке хавбека Николы Влашича, который выступает за московский клуб на правах аренды.