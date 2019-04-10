Москва, 10 апреля. В начале мая минимальная стоимость путевки на море на двоих на десять ночей составляет 26 тысяч рублей, сообщает аналитическая служба АТОР.

Специалисты провели исследование цен на десятидневные туры с вылетом в период с 26 по 28 апреля. Они проанализировали стоимость услуг по 12 самым популярным направлениям, как Турция, Испания, Кипр, Болгария, Черногория, Хорватия, Тунис, Анапа, Крым, Сочи в России, Греция, Италия. Все пакетные туры включают стоимость перелета туда и обратно на двоих взрослых, трансфер, страховку, а также проживание в отеле в течение десяти ночей. Кроме того, в такие путевки включены завтраки в гостинице, а в Турции и Тунисе — питание по системе All inclusive. Экспертами были названы самые дешевые пляжные туры на майские праздники.

Выяснилось, что поездка в Крым — самый бюджетный вариант для тех, кто хочет отдохнуть у моря в майские праздники. Минимальная цена на десять дней составила 26 тысяч рублей на двоих. Второе и третье место списка заняли Анапа и Сочи с 28 и 29 тысяч рублей соответственно. Отпуск в Турции обойдется на двоих примерно в 50 тысяч рублей. На пятом месте самого бюджетного пляжного отдыха — Кипр с 51,5 тысячи рублей. Далее идет Тунис (52,7 тысячи рублей), Болгария и Черногория обойдутся еще на 10 тысяч рублей больше.

В Хорватию и Испанию можно слетать как минимум за 74 тысячи рублей, в Грецию — от 75 тысяч рублей. Самым дорогим направлением оказалась Италия с 84 тысячи рублей на двоих.

Ранее были определены самые дорогие авиабилеты на майские праздники. Эксперты проанализировали историю бронирования авиабилетов на майские праздники и установили, что самую высокую цену россияне заплатили за перелет бизнес-классом из Москвы в Канкун и обратно — 635 тысяч рублей. Чуть выше 600 тысяч рублей туристы заплатили за билеты в Горно-Алтайск и около 485 тысяч рублей — на остров Самуи и обратно.

Некоторые россияне приняли решение путешествовать в одиночку. К примеру, женщина купила билет в Японию на майские праздники за 77 тысяч рублей, еще одна туристка посетит Гуанчжоу, билеты туда и обратно обошлись ей в 70 тысяч рублей.

Также стало известно, что большинство жителей России планируют провести майские каникулы дома или на даче. Согласно данным ВЦИОМ, 63% респондентов намерены провести майские праздники дома. 35% опрошенных планируют провести каникулы на даче.