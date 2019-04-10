Названа сумма, перечисленная украинскими мигрантами на родину в 2018 году

Киев, 10 апреля. Граждане Украины за прошлый год перечислили на родину 14 миллиардов долларов, что на 19 процентов больше, чем годом ранее. Об этом говорится в данных Всемирного банка.

По имеющейся информации, Украина стала лидером по этому показателю среди стран Европы и Центральной Азии. Во Всемирном банке объясняют рост доли денежных переводов увеличением спроса в соседних государствах на украинских работников, а также усовершенствованием механизма расчетов.

По подсчетам организации, в прошлом году мировыми лидерами по этому показателю стали: Индия, КНР, Мексика, Филиппины, а также Египет.

Отмечается, что официальные переводы в страны с низким и средним уровнем прибыли в 2018 году увеличились на 9,6% и составили 529 миллиардов долларов, а в текущем году, согласно оценкам Всемирного банка, эта цифра может достигнуть 550 миллиардов долларов, что станет самым большим источником финансирования для таких государств.

По данным украинского издания Strana.ua, такая сумма от украинских мигрантов составляет около 10 процентов Валового внутреннего продукта Украины — 42,4% — от доходной части бюджета прошлого года, который составил 917,9 миллиарда гривен.

Напомним, в январе этого года депутат украинской Рады от партии «Наш край» Сергей Шахов отмечал, что страна шаг за шагом теряет кадры, а сами украинцы медленно и уверенно превращаются в «нацию заробитчан» из-за политики руководства Украины.