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Роскосмос заявил, что будет участвовать в лунной коалиции только на равных с США

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Роскосмос заявил, что будет участвовать в лунной коалиции только на равных с США

Москва, 10 апреля. Государственная корпорация «Роскосмос» будет участвовать в любых международных космических проектах только на равноправной основе, говорится в сообщении российской компании.

В Роскосмосе прокомментировали заявление главы NASA Джима Брайденстайна о создании коалиции для возвращения астронавтов на Луну. Он рассказал, что США способны создать подобный союз. По мнению Брайденстайна, в этом заключается роль Вашингтона как «лидера и великой страны».

Как отметили в государственной корпорации, Роскосмос будет участвовать в совместных проектах только при понимании пользы этого сотрудничества. Российская сторона напомнила, что международное сотрудничество в космосе является важной задачей. Как пишет ТАСС, примером успешной работы можно считать Международную космическую станцию.

«Участие в иных международных проектах в космосе возможно исключительно на равноправной основе и при понимании Роскосмосом пользы от такой кооперации», — добавили в компании.

Роскосмос заявил, что будет участвовать в лунной коалиции только на равных с США 

Автор: Алия Садыкова
Источник: ТАСС
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