Москва, 10 апреля. Законопроект Сейма Латвии о запрете ношения формы Красной армии на 9 Мая является кощунством и глумлением над памятью советских воинов, отдавших жизнь за освобождение страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова оценила запрет ношения военной формы СССР в Латвии на 9 Мая. По ее словам, латвийский парламент фактически приравнял военную форму Красной армии к обмундированию нацистов. Она напомнила, что депутаты принимают законопроект в канун очередной годовщины Победы «явно с целью унизить ветеранов Великой Отечественной войны и испортить им праздник».

По мнению Захаровой, это говорит об особом цинизме инициативы. Захарова призвала международные профильные организации, партнеров по Евросоюзу оценить действия латвийских властей. Дипломат напомнила, что эти структуры щепетильно относятся «к вопросам прав человека и историческим темам, главным образом, когда дело не касается западных стран».

Напомним, автором инициативы выступил представитель Нацобъединения Эдвинс Шноре. Он предложил поправки в латвийский закон о собраниях, шествиях и пикетах. Согласно его инициативе, ветеранам будет запрещено надевать советскую военную форму в День Победы. Нарушение этого требования будет грозить штрафом в размере 140 евро для физических и до 1420 евро для юридических лиц.

Комиссия латышского Сейма по правам человека и общественным делам поддержала поправки Шноре. Отмечается, что в Латвии форму Красной армии приравняли к нацистской.

«Люди должны понимать, что носить нацистскую или советскую форму и символику на публичных мероприятиях в нашем государстве неприемлемо», — заявил председатель комиссии Артусс Кайминьш после голосования.

В случае утверждения изменений в законе Сеймом Латвии, запрет вступит в силу с 1 января следующего года.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что НАТО, принимая в свой состав Латвию, Литву и Эстонию, заверяла Москву, что теперь эти государства «успокоятся и будут жить с Россией по-добрососедски, в мире и дружбе». Однако страны Прибалтики стали практически «одними из лидеров русофобов в западном мире», заметил российский министр.