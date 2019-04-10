Соловьев предложил Ковтуну покинуть РФ после слов, что украинцам «хорошо без русских»

Москва, 10 апреля. Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев в ток-шоу «Кто против?» поспорил с украинским экспертом Вячеславом Ковтуном на тему того, что гражданам Украины «хорошо без русских».

В ходе прямого эфира передачи Соловьев и гость студии коснулись темы отношений украинцев и русских. Ковтун заявил, что граждане Украины были «очень рады» тому, что российские туристы какое-то время не могли побывать в Египте и Турции, тем временем украинцы могли прекрасно отдохнуть.

Журналист обратил внимание Ковтуна на то, что тот не соврал, но «перепутал эпоху», поскольку украинцы в действительности были в Турции, правда, в качестве рабов Османской империи во времена Ивана Мазепы.

Телеведущий также указал на то, что непростые отношения турок и украинцев объясняются национальной любовью последних к салу и свинине. Соловьев напомнил Ковтуну о том, что украинцы в течение всей истории «страдали от турок», а не «наслаждались» отсутствием русских туристов в этой республике.

При этом Соловьев предложил Ковтуну не ездить в Россию, если украинцам так хорошо без русских.

«Знаешь, как тебе хорошо будет без русских?» — обратился журналист к украинскому эксперту, предложив ему покинуть страну.

Ковтун не нашелся что ответить, так как завсегдатай политических ток-шоу уже давно проживает в российской столице.

Ранее Соловьев выгнал из студии польского политолога Якуба Корейбу за провокации о евреях и СССР.