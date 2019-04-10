Москва, 9 апреля. Министр обороны Сергей Шойгу поручил детально разобраться по всем случаям бездушия и формализма при работе с людьми во время обращения за выплатой социального обеспечения. Об этом рассказал источник в военном ведомстве.

Шойгу осудил формализм при обращениях военных по выплате соцобеспечения. Как отметил глава Минобороны РФ во время закрытой части селекторного совещания, в последнее время суды все чаще рассматривают дела, связанные с денежными выплатами военнослужащим и их семьям. Шойгу подчеркнул, что прежде всего это происходит из-за формального отношения отдельных должностных лиц.

Как пишет РИА Новости, из-за таких действий «военкоматов судами принимаются решения, которые должны были быть приняты самими военкоматами».

Ранее Шойгу поручил Минобороны внести поправки к пенсионному обеспечению семей военнослужащих. В ведомстве подготовят проект изменений действующего законодательства в сфере пенсионного обеспечения членов семей погибших военнослужащих, которые участвовали в боевых действиях. Соответствующее распоряжение Шойгу направлено на повышение защищенности семей военных.

В частности, нормы законодательства могут быть изменены в части установления индексации размеров выплат для вдов, детей и родителей погибших военных, для получения которых родственники ждали решения судов.

Напомним, Шойгу рассказал, что заработная плата российских военных находится на уровне ведущих отраслей экономики, их индексация продолжается в рамках майских указов президента России Владимира Путина.

Об этом заявил во вторник глава Минобороны России Сергей Шойгу во время итоговой коллегии ведомства, которая проходит с участием российского лидера.

«Благодаря реализации принятых вами [Путиным] решений по индексации денежного довольствования военнослужащих его размер поддерживается на уровне оплаты труда работников ведущих отраслей экономики», — подчеркнул военный министр.

Глава ведомства также добавил, что в рамках исполнения майских указов предусматривается ежегодная индексация пенсий и заработных плат бывших военнослужащих и действующих военных соответственно.