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Россия

Шойгу осудил формализм при обращениях военных по выплате соцобеспечения

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Шойгу осудил формализм при обращениях военных по выплате соцобеспечения

Москва, 9 апреля. Министр обороны Сергей Шойгу поручил детально разобраться по всем случаям бездушия и формализма при работе с людьми во время обращения за выплатой социального обеспечения. Об этом рассказал источник в военном ведомстве.

Шойгу осудил формализм при обращениях военных по выплате соцобеспечения. Как отметил глава Минобороны РФ во время закрытой части селекторного совещания, в последнее время суды все чаще рассматривают дела, связанные с денежными выплатами военнослужащим и их семьям. Шойгу подчеркнул, что прежде всего это происходит из-за формального отношения отдельных должностных лиц.

Как пишет РИА Новости, из-за таких действий «военкоматов судами принимаются решения, которые должны были быть приняты самими военкоматами». 

Ранее Шойгу поручил Минобороны внести поправки к пенсионному обеспечению семей военнослужащих. В ведомстве подготовят проект изменений действующего законодательства в сфере пенсионного обеспечения членов семей погибших военнослужащих, которые участвовали в боевых действиях. Соответствующее распоряжение Шойгу направлено на повышение защищенности семей военных.

В частности, нормы законодательства могут быть изменены в части установления индексации размеров выплат для вдов, детей и родителей погибших военных, для получения которых родственники ждали решения судов.

Шойгу осудил формализм при обращениях военных по выплате соцобеспечения

Напомним, Шойгу рассказал, что заработная плата российских военных находится на уровне ведущих отраслей экономики, их индексация продолжается в рамках майских указов президента России Владимира Путина. 

Об этом заявил во вторник глава Минобороны России Сергей Шойгу во время итоговой коллегии ведомства, которая проходит с участием российского лидера.

«Благодаря реализации принятых вами [Путиным] решений по индексации денежного довольствования военнослужащих его размер поддерживается на уровне оплаты труда работников ведущих отраслей экономики», — подчеркнул военный министр.

Глава ведомства также добавил, что в рамках исполнения майских указов предусматривается ежегодная индексация пенсий и заработных плат бывших военнослужащих и действующих военных соответственно.

 

Автор: Алия Садыкова
Источник: РИА Новости
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