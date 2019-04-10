Правительство Сирии привлекло тысячи людей к восстановлению провинции Эль-Кунейтра

Эль-Кунейтра, 10 апреля. Правительство Сирии развернуло масштабные работы по восстановлению инфраструктуры в провинции Эль-Кунейтра, где планируется запустить круглогодичную систему орошения.

В провинции Эль-Кунейтра кипит работа: здесь восстанавливают плотины, дороги и систему энергоснабжения. Еще год назад на этой территории гремели выстрелы, а после ухода боевики оставили за собой разрушенные оросительные каналы, уничтоженные линии электропередач и лишенные водоснабжения сельхозугодья.

Как сообщает РИА Новости, сразу несколько бригад электриков восстанавливают здесь энергоснабжение. На многих объектах работы близятся к завершению.

«Наша бригада занимается восстановлением линий электропередачи в населенном пункте Аль-Хамидия. До этого мы провели линию до Хан Арнабы — 20 километров. После планируем продолжить на юге провинции. Мы выполнили уже 80% от запланированного объема работ», — рассказал бригадир-электрик Зайд Сулейман.

Электроэнергия подается в первую очередь в жилые дома. Параллельно во многих городах ремонтируют дороги и тротуары, где порой появляется даже плитка.

«Наша бригада восстанавливает тротуарную плитку. Принят план по восстановлению инфраструктуры и сегодня мы планируем закончить участок», — говорит бригадир Мохаммед Аззауи.

Более половины плотин в регионе было разрушено террористами. Сейчас их восстанавливают вместе с каналами для наполнения водоемов и обеспечения водой систем полива полей. В этом районе выращивают и зерно, и фрукты, и овощи, существует здесь и рыбный промысел — разводят горную форель и сомов.

Отмечается, что масштабные восстановительные работы помогли трудоустроить тысячи людей, наполнить рынок платежеспособными покупателями и создать заказы для производителей строительных материалов.