Российские ученые нашли способ эффективно добывать энергию из отходов

Москва, 10 апреля. Российские ученые нашли наиболее эффективный катализатор, ускоряющий процесс экологически чистой добычи электроэнергии из отходов.

Результаты исследования, которые могут быть использованы в промышленной сфере, опубликованы в научном журнале Catalysis Letters. В статье описывается двухэтапный процесс получения энергии из отходов. На первом отходы переводятся в газовую фазу, в результате чего получается смесь монооксида углерода CO, водорода и водяного пара. Второй этап подразумевает сжигание этой смеси в каталитическом реакторе.

Эффективным для этого считается катализатор из смеси оксидов железа и алюминия с добавлением оксида меди. Исследователи полагали, что катализатор можно усовершенствовать, разобравшись в механизме каталитического процесса и роли в нем оксида меди.

Специалисты «Курчатовского института» совместно с коллегами из Института катализа Сибирского отделения РАН и Новосибирского госуниверситета провели такое исследование с помощью метода рентгеновской хороноскопии XANES.

«Метод основан на измерении коэффициента поглощения рентгеновского излучения. Метод является элементочувствительным, что позволяет исследовать микроструктуру около каждого атома. Из анализа спектра можно получить важную информацию о состоянии атомов металла», — рассказал РИА Новости руководитель Курчатовского комплекса синхротронно-нейтронных исследований Никита Марченков.

Как установили ученые, медь в катализаторе восстанавливается существенно сильнее железа, это позволило рассчитать наиболее эффективную формулу катализатора.

Вещество получилось недорогим в производстве, что должно способствовать его использованию в промышленности. Сжигание топлива в кипящем слое катализатора имеет шансы стать одним из перспективных способов выработки энергии.

Процесс при этом является безопасным с экологической точки зрения, поскольку выбросы вредных веществ снижаются до минимума.