Стало известно, сколько нужно зарабатывать для достойной жизни россиянам

Москва, 10 апреля. Финансовый университет при Правительстве РФ обнародовал данные социологического опроса, в ходе которого россияне рассказали, сколько им нужно зарабатывать для благополучной жизни.

В среднем для достойной жизни россияне считают достаточным ежемесячный доход в 66 тысяч рублей. Как пишет «Российская газета», москвичи назвали цифру в 100 тысяч рублей, петербуржцам оказалось достаточно 91 тысячи.

Наименее требовательными к уровню заработной платы стали жители Читы — им для благополучия необходимо зарабатывать около 50 тысяч в месяц. Жители Улан-Удэ назвали сумму в 54 тысячи рублей, барнаульцы и якутчане — 55 тысяч.

Примерно каждый четвертый из опрошенных, проживающих в крупных и средних городах, заявил, что уже добился необходимого уровня дохода. Каждый пятый планирует сделать это в ближайшие годы, а примерно половина респондентов сказали, что никогда не достигнут желаемой отметки. Большинство заявивших о своей финансовой состоятельности проживают в Москве, Казани, Грозном и Махачкале.

В числе благ, необходимых для достойной жизни, россияне назвали наличие собственного жилья, машины, возможности получать качественное образование и лечение, заниматься спортом и путешествовать. Также в числе признаков благополучия — посещение театров и выставок, хобби и интересная творческая работа.

Ранее телеканал «360» назвал вакансии в российских компаниях с зарплатой свыше 500 тысяч рублей.