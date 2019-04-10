Медведчук признал невыполнение Украиной Минских соглашений

Киев, 10 апреля. Глава политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Украина не выполняет Минские соглашения.

Такое мнение Медведчук высказал в эфире украинского телеканала NewsOne, подчеркнув, что власти страны не заинтересованы в выполнении Минских договоренностей, а Киеву не нужны люди, живущие в Донбассе. Как сообщает РИА Новости, политик напомнил также о принципиальной позиции России по этому вопросу, которая заключается признании Донбасса территорией Украины.

«Документ подписан всеми сторонами, которые участвуют в Минском переговорном процессе, представителями России, Украины и непризнанных республик. Также есть позиция России, что Донбасс — это Украина, о чем неоднократно заявлял и президент РФ Владимир Путин», — заявил Медведчук.

Лидер «Оппозиционной платформы — За жизнь» сообщил, что решение проблем на Юго-Востоке Украины полностью зависит «от политической воли и политического ресурса украинской стороны». Медведчук сказал также, что высказывания действующих властей страны по вопросу Донбасса «не несут никакой конкретики».

«Мы должны выполнить политическую часть в виде закона об амнистии, изменений в Конституцию и в закон о выборах, введение в действие закона об особом статусе. Это все должна сделать Украина, и она не приступила ни к одному из этих вопросов», — сказал политик.

Напомним, после государственного переворота на Украине в 2014 году Луганская и Донецкая народные республики провозгласили независимость, после чего киевские власти начали военную операцию, жертвами которой, по данным ООН, стали около 10 тысяч человек.

Урегулирование ситуации в Донбассе обсуждается в ходе встреч Минской контактной группы, которая приняла уже три соглашения по деэскалации конфликта. Несмотря на достигнутые договоренности, применение вооружений в регионе продолжается до сих пор.

Как сообщает телеканал «360», Киев отказывается от прямого контакта с представителями самопровозглашенных республик в Донбассе.