США заявили о необходимости участвовать в договоре СНВ-3 с РФ

Вашингтон, 10 апреля. Глава стратегического командования Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен заявил, что Соединенные Штаты должны участвовать в договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) со своими противниками, включая Россию.

Об этом Хайтен сообщил, выступая на симпозиуме по космосу в американском Колорадо-Спрингс.

«Я желаю, чтобы страна (США — прим. ФАН) состояла в СНВ-3 с нашими противниками, в частности, с Россией», — сказал журналистам генерал.

Командующий выразил надежду, что сотрудники Госдепартамента США найдут способы встретиться со своими коллегами из России для обсуждения договора СНВ.

Хайтен рассказал также о перспективных американских разработках в области вооружений. По его словам, Соединенные Штаты активно работают над созданием эффективного гиперзвукового оружия, как это делают Россия и Китай. Генерал подчеркнул, что такое оружие не будет использоваться для наращивания ядерного потенциала.

«У нас нет никакого плана по использованию гиперзвукового оружия в наших силах ядерного сдерживания», — сообщил Хайтен.

Напомним, договор СНВ-3 был подписан между США и РФ в 2010 году и вступил в силу год спустя. Документ предусматривает сокращение развернутых стратегических носителей в каждой из стран до 700. На них должно быть размещено не более 1550 ядерных боезарядов. Договор был подписан на 10 лет, до 2021 года.

Договор СНВ-3 может быть продлен, но не более чем на пять лет по обоюдному согласию сторон. Ранее в СМИ появилась информация, что Вашингтон не собирается давать согласие на продление договора.

Как считают эксперты, выход из СНВ любой из сторон разрушит действующую международную систему контроля над вооружениями.

Телеканал «360» сообщает, что в марте МИД РФ обвинил США в достижении требуемых показателей по сокращению наступательных стратегических вооружений путем манипуляций с цифрами.