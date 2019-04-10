Далай-лама попал в больницу в Индии

Нью-Дели, 10 апреля. Духовный лидер Тибета Далай-лама XIV госпитализирован в Нью-Дели с инфекцией органов грудной клетки после того, как почувствовал «дискомфорт».

О госпитализации Далай-ламы сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря духовного лидера Тензина Талха.

«Его Святейшество почувствовал некоторый дискомфорт и его доставили в Дели для обследования. Врачи диагностировали у него инфекцию органов грудной клетки, он проходит лечение», — сообщил Талха.

Как подчеркнул пресс-секретарь, состояние Далай-ламы стабильно. Как ожидается, его могут выписать из больницы уже через несколько дней.

Далай-лама XIV родился в 1935 году и с 1959 года постоянно проживает на территории Индии, где нашел убежище после бегства из Тибета в результате вторжения китайских коммунистов. В 1989 году он получил Нобелевскую премию мира «за неустанную проповедь добросердечия, любви и терпимости в отношениях между людьми, сообществами и народами».

Ранее телеканал «360» сообщил, что Далай-лама XIV признал важность России в современном мире, назвав ее «мостом между Востоком и Западом».