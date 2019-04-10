Швеция заявила о готовности продолжить диалог с РФ

Стокгольм, 10 апреля. Премьер-министр Швеции Стефан Левен заявил, что настроен на продолжение политического диалога с Россией.

Это заявление шведский премьер сделал, общаясь с журналистами по итогам участия в международном арктическом форуме «Арктика — территория диалога» в Петербурге и встречи с лидером РФ Владимиром Путиным.

«Я ценю возможность обсудить политику на этом уровне, и настроен на продолжение переговоров. Очевидно, что нам это нужно. По некоторым вопросам у нас есть консенсус, другие мы видим по-разному», — сообщил премьер-министр.

Левен дал высокую оценку встрече с Путиным, назвав ее «важной» и подчеркнув, что у Швеции «должны быть как можно более хорошие отношения с Россией». Российского лидера премьер охарактеризовал как «прагматичного, начитанного и разбирающегося в разных вопросах».

По словам шведского премьер-министра, наибольшее количество разногласий с Путиным касалось происходящего на Украине.

«Это была область, где стало ясно, что у нас разные взгляды. Я четко выражаю свое мнение по этому вопросу, потому что это важно для Швеции», — заявил Левен.

Отметим, Швеция, а также Польша и страны Прибалтики наиболее активно выступают за антироссийские санкции. После событий 2014 года число контактов между Стокгольмом и Москвой значительно снизилось.

Ситуация сдвинулась с мертвой точки в 2017 году, когда прошли переговоры руководителей внешнеполитических ведомств двух стран Сергея Лаврова и Маргот Валльстрем.

Встреча Путина и Левена на международном арктическом форуме в Петербурге стала первой.

Как сообщает телеканал «360», Владимир Путин предложил своему собеседнику привлечь шведские хоккейные клубы к участию в играх Континентальной хоккейной лиги.