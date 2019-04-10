Помпео назвал «совершенно разными» ситуации с Голанскими высотами и Крымом

Вашингтон, 10 апреля. Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что «невозможно сравнивать» ситуации с Израилем и Голанскими высотами и воссоединением Крыма с Россией.

Такое заявление Помпео сделал в ходе слушаний в Сенате США. Один из представителей верхней палаты американского парламента попросил госсекретаря высказать мнение о наличии параллелей между территориальными претензиями еврейского государства на Голанские высоты и воссоединением Крыма с РФ. Помпео ответил, что «нет более разных ситуаций», поскольку Израиль «был вынужден» захватить Голаны, чтобы «продолжить защищать себя», а Россия, напротив, «ни от кого не оборонялась».

После этого Помпео спросили, значит ли это, что администрация Трампа допускает военный захват территории страны, которую Вашингтон сочтет агрессором. Госсекретарь заявил, что это «вопрос практичной политики» и что он мог бы привести десятки доводов в пользу своей позиции.

Ранее президент США Дональд Трамп в ходе встречи с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху подписал прокламацию о признании израильского суверенитета над Голанскими высотами, назвав этот шаг «историческим» и призванным «поддержать безопасность» еврейского государства.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал решение Белого дома по Голанам «демонстрацией вседозволенности» и нарушением норм международного права.

Позднее Нетаньяху заявил о намерении Тель-Авива аннексировать еврейские поселения на оккупированных палестинских территориях на Западном берегу Иордана.

Напомним, что Крым вошел в состав РФ по результатам всенародного референдума, в ходе которого абсолютное большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией. В Кремле неоднократно подчеркивали, что это произошло в полном соответствии с международным правом, а лидер РФ Владимир Путин назвал вопрос по Крыму «закрытым».

Как пишет «Газета.ру», накануне экзит-поллы по итогам выборов в парламент Израиля дали неутешительные для Нетаньяху прогнозы — ни один из телеканалов страны не предрекает ему победу.