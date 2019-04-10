Президент Исландии пообещал продолжить учить русский язык

Санкт-Петербург, 10 апреля. Президент Исландии Гудни Йоханнессон заявил, что намерен в будущем продолжить изучение русского языка.

Йоханнессон во вторник выступил на Арктическом форуме в Петербурге. Часть своей речи он произнес на русском языке. По словам президента Исландии, он был очарован Россией, когда в конце 1980-х годов изучал современную историю. Тогда он и начал изучать русский. Однако уже через год пришлось вернуться в Исландию, и занятия были заброшены. Сохранить знания ему помогли его русские друзья, с которым он поддерживает общение.

«Но это у меня на повестке дня — заняться русским опять, когда у меня появится время в будущем», — рассказал он.

В интервью РИА Новости Йоханнессон отметил, что, несмотря на санкции, действующие против России, в отношениях с Москвой есть и возможности для сотрудничества. По его словам, «в других аспектах наши отношения расцветают».

Во вторник в Санкт-Петербурге стартовал Международный арктический форум. В своей приветственной речи президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Россия неизменно стремится укреплять взаимодействие с государствами Арктического региона, и выразил надежду, что Арктика станет территорией мира, стабильности и партнерства. Но это, по словам российского лидера, возможно лишь при условии взаимодействия всех сторон.

До и после пленарного заседания Арктического форума Владимир Путин провел двусторонние встречи со своими зарубежными коллегами. Российский лидер успел пообщаться с президентом Финляндии Саули Ниинисте, премьер-министром Норвегии Эрной Сульберг и премьер-министром Швеции Стефаном Левеном.

В частности, во время переговоров с финским коллегой Путин пошутил о туристах из Финляндии, приезжающих в Петербург. Ниинисте в шутку поинтересовался у российского коллеги, хорошо ли ведут себя финские туристы в Петербурге.