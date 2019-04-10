Захарова прокомментировала билборды Порошенко с Путиным

Москва, 10 апреля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила качество работы пиар-службы кандидата в президенты Украины Петра Порошенко, разместившей билборды с изображением Владимира Путина.

На днях в Сети появилось фото предвыборного билборда, на котом Порошенко изображен напротив Путина. Как пишут РИА Новости, в предвыборном штабе кандидата в президенты Украины подтвердили подлинность рекламы и заявили, что «согласия Путина (на размещение билбордов — прим. ФАН) не спрашивали». Пиар-технологи считают, что задача этого рекламного хода — показать «умение Порошенко смело смотреть в глаза российскому лидеру».

В РФ скептически отнеслись к профессионализму команды, работающей над имиджем Порошенко.

«Жаль, Сэм Блэк (писатель, специалист в области пиар-технологий — прим. ФАН) не дожил до наших дней. Автор книги «PR. Что это такое?», уверена, ушел бы в монастырь после увиденного. И увел бы туда всех белодомовских идеологов «демократизации» Украины», — пошутила в Facebook Мария Захарова.

Напомним, Петр Порошенко выстраивал свою предвыборную кампанию под лозунгом «Или Порошенко, или Путин». Позднее он признал, что эта идея была неудачной, и принес извинения избирателям, увидевшим в ней отсылку к его сопернику шоумену Владимиру Зеленскому. Порошенко заявил, что не считает конкурента «агентом Путина».

Второй тур выборов президента на Украине назначен на 21 апреля, в нем примут участие Зеленский и Порошенко.

Как пишет «Газета.ру», на 19 апреля назначены дебаты, которые кандидаты проведут на киевском стадионе «Олимпийский».