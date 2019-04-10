США пригрозили Египту санкциями из-за покупки российских Су-35

Вашингтон, 10 апреля. Закупка Египтом российских самолетов Су-35 повлечет за собой санкции, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Помпео напомнил, что Штаты неоднократно заявляли, что подобные покупки «влекут применение санкций» в отношении властей в соответствии с законом «О противодействии противникам Соединенных Штатов через санкции» (CAATSA).

«Мы получили заверения от них, что они это понимают. И я очень надеюсь, что они решат не двигаться дальше в вопросе этих закупок», — заявил госсекретарь в Сенате США.

Ранее представитель администрации США сообщил, что Вашингтон следит за действиями Китая, Индии и Турции в вопросе возможных покупок российского оружия.

Некоторое время назад в СМИ появились сообщения о подписании между Каиром и Москвой контракта на поставку Египту российских истребителей Су-35. Соглашение предусматривает закупку около 20 самолетов и средств авиационного поражения на сумму в 2 млрд долларов.

Ранее авиаэксперт, бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич в интервью НСН выразил мнение, что власти Египта вряд ли откажутся от российского истребителя Су-35 даже под угрозой санкций Вашингтона. Он отметил, что «для четвертого поколения Су-35 — лучшая машина на сегодняшний день».

В интервью Федеральному агентству новостей депутат Госдумы Виталий Милонов подчеркнул, что США, запрещая другим странам, в том числе Египту, покупать российские истребители Су-35, занимаются откровенным рэкетом.

Отметим, ранее во вторник Помпео вынес предупреждение Турции об исключении из программы по созданию истребителей-бомбардировщиков F-35 в случае развертывания Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.