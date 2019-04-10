Венесуэла объявила о выходе из Организации американских государств

Каракас, 10 апреля. Правительство Венесуэлы объявило о выходе республики из Организации американских государств (ОАГ) после того, как постоянный совет ОАГ признал постоянного представителя оппозиционера Хуана Гуайдо.

МИД Венесуэлы назвал признание представителя Гуайдо «одним из самых печальных решений», принятых советом ОАГ. Каракас полагает, что организация сделала это под давлением со стороны США.

«Вульгарное применение шантажа и давления на государства-члены (ОАГ — прим. ФАН) в целях удовлетворения пожеланий политики Вашингтона», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Подчеркивается, что Каракас отказывается «стоять на коленях перед имперскими амбициями» администрации Соединенных Штатов.

В марте руководитель МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал назначение Хуаном Гуайдо посла в США, заявив, что послов может назначать лишь законное правительство действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

В начале нынешнего года Вашингтон принял назначение временно поверенным в делах правительства Венесуэлы Карлоса Альфредо Веккьо, кандидатуру которого предложил Гуайдо. После этого правительство Мадуро объявило о разрыве дипломатических отношений с США.

Напомним, ситуация в Боливарианской республике обострилась 21 января, когда оппозиционеры стали требовать отставки избранного президента. Возглавивший оппозицию Гуайдо объявил себя временным руководителем страны, после чего о его признании заявили Соединенные Штаты и ряд других западных государств. Вашингтон присоединился к требованиям об отставке Мадуро и начал оказывать на Венесуэлу дополнительные меры экономического и дипломатического давления.

Мадуро объявил о попытке свержения власти в стране при подстрекательстве США. В его поддержку в качестве легитимного президента выступили Россия, Китай, Турция и другие страны.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что госсекретарь США Майк Помпео приедет на границу Колумбии и Венесуэлы.