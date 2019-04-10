Спасатели нашли обломки истребителя F-35A, упавшего у берегов Японии

Токио, 10 апреля. Обломки истребителя-бомбардировщика F-35A Сил самообороны Японии были найдены спасателями у японского побережья в районе предполагаемого крушения самолета. Ранее сообщалось, что самолет внезапно исчез с радаров. Поиски пилота пока продолжаются.

Связь с самолетом была потеряна, когда он выполнял полет над Тихим океаном примерно в 135 километров от побережья северной японской префектуры Аомори.

Поисково-спасательная операция с участие военных продолжалась всю ночь. Однако пилот разбившегося самолета так и не был найден.

После крушения глава японского министерства обороны Такэси Ивая отдал распоряжение приостановить все полеты истребителей-бомбардировщиков F-35A, пока не будут установлены все обстоятельства происшествия. Всего японские силы самообороны располагают тринадцатью такими машинами; все они дислоцированы на авиабазе Мисава, расположенной на севере главного острова японского архипелага Хонсю.

Это не первый случай авиакатастрофы с участием новейшего американского истребителя пятого поколения. В сентябре прошлого года в США в штате Южная Каролина разбился F-35B. Инцидент произошел на следующий день после того, как Вашингтон впервые применил самолет в Афганистане, пишет «Газета.ру».

Разбившийся F-35B находился в составе тренировочной эскадрильи в округе Бьюфорт. Пилот истребителя успел катапультироваться. Разработка истребителя пятого поколения стоила американскому бюджету почти 1,5 триллиона долларов и стала самой дорогой во всей истории оружейного производства. Цена одного F-35 составляет около 150 миллионов долларов, а один час его полета стоит 35 тысяч долларов, пишет RT.