Пушков оценил отказ стран НАТО участвовать в Московской конференции по безопасности

Москва, 10 апреля. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал отказ стран, входящих в НАТО, посетить международную конференцию Минобороны РФ, выразив мнение, что позиция Альянса противостоит российской безопасности.

Российский сенатор обратил внимание на тот факт, что «страны НАТО не прислали представителей» на ежегодную конференцию Минобороны РФ по безопасности.

«Тем самым нам дают понять: у НАТО своя «безопасность» — и она прямо противостоит нашей безопасности. Точек сопряжения между ними практически нет. Позиция, лишающая иллюзий», — написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.

VIII Московская конференция по международной безопасности (MCIS) пройдет с 23 по 25 апреля. В этом году основной темой форума станет ситуация на Ближнем Востоке с акцентом на сирийское урегулирование. В прошлом году в конференции приняли участие более 850 делегатов из 95 стран мира, в том числе 30 глав военных ведомств.

Отметим, на прошлой неделе министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, заявил, что страны Североатлантического альянса считают Россию своей главной «угрозой». По его словам, 70 лет назад, в момент организации НАТО, Советский союз был главной угрозой, а сейчас Россия является «главной угрозой, которой необходимо противостоять».

Чапутович также заявил, что среди членов Альянса наиболее вкладывают в безопасность США, обладая самой большой армией. Министр при этом признал, что другие члены НАТО подчеркивают необходимость вести диалог с Россией, в том числе для функционирования совета Россия-НАТО.