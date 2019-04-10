США предупредили Турцию об исключении из программы по F-35 из-за российских С-400

Вашингтон, 10 апреля. Госсекретарь США Майкл Помпео вынес предупреждение Турции об исключении из программы по созданию истребителей-бомбардировщиков F-35 в случае развертывания Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.

В ходе слушаний в одном из комитетов американского Сената один из членов верхней палаты парламента США спросил Помпео, предупреждал ли Вашингтон Турцию о последствиях в случае закупки С-400 в России, на что госсекретарь дал утвердительный ответ. Руководитель внешнеполитического ведомства не раскрыл других подробностей о ходе консультаций по данному вопросу.

Власти США неоднократно заявляли, что не позволят Турции одновременно взаимодействовать в военно-технической сфере с Америкой и Россией, закупая и материалы для создания F-35, и российские системы ПВО. Как ожидается, после развертывания С-400 на турецкой территории, Анкара будет исключена из программы по созданию истребителя-бомбардировщика.

Ранее на открытии российско-турецкого Совета сотрудничества президент РФ Владимир Путин заявил, что исполнение контракта по поставке в Турцию ЗРК С-400 является приоритетной задачей для двух стран.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что закупка российских вооружений является суверенным правом возглавляемого им государства. Президент сообщил, что дорожная карта сделки уже готова и стороны продолжат работу.

Переговоры между Анкарой и Москвой по закупке турецкой стороной С-400 прошли в ноябре 2016 года. Подписанный позднее контракт вызвал негативную реакцию со стороны США. Вашингтон пригрозил исключением Турции из НАТО и приостановил поставки материалов по программе создания F-35.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что истребитель-бомбардировщик F-35 Сил самообороны Японии пропал с радаров над Тихим океаном.