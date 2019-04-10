Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

США предупредили Турцию об исключении из программы по F-35 из-за российских С-400

39
0 Оставить комментарий

США предупредили Турцию об исключении из программы по F-35 из-за российских С-400

Вашингтон, 10 апреля. Госсекретарь США Майкл Помпео вынес предупреждение Турции об исключении из программы по созданию истребителей-бомбардировщиков F-35 в случае развертывания Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.

В ходе слушаний в одном из комитетов американского Сената один из членов верхней палаты парламента США спросил Помпео, предупреждал ли Вашингтон Турцию о последствиях в случае закупки С-400 в России, на что госсекретарь дал утвердительный ответ. Руководитель внешнеполитического ведомства не раскрыл других подробностей о ходе консультаций по данному вопросу.

США предупредили Турцию об исключении из программы по F-35 из-за российских С-400

Власти США неоднократно заявляли, что не позволят Турции одновременно взаимодействовать в военно-технической сфере с Америкой и Россией, закупая и материалы для создания F-35, и российские системы ПВО. Как ожидается, после развертывания С-400 на турецкой территории, Анкара будет исключена из программы по созданию истребителя-бомбардировщика.

Ранее на открытии российско-турецкого Совета сотрудничества президент РФ Владимир Путин заявил, что исполнение контракта по поставке в Турцию ЗРК С-400 является приоритетной задачей для двух стран.

США предупредили Турцию об исключении из программы по F-35 из-за российских С-400

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что закупка российских вооружений является суверенным правом возглавляемого им государства. Президент сообщил, что дорожная карта сделки уже готова и стороны продолжат работу.

Переговоры между Анкарой и Москвой по закупке турецкой стороной С-400 прошли в ноябре 2016 года. Подписанный позднее контракт вызвал негативную реакцию со стороны США. Вашингтон пригрозил исключением Турции из НАТО и приостановил поставки материалов по программе создания F-35.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что истребитель-бомбардировщик F-35 Сил самообороны Японии пропал с радаров над Тихим океаном.

Автор: Виталий Рыжков
Источник: ТАСС
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров