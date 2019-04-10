Оттава, 10 апреля. Канадский комитет по национальной безопасности и разведке начал расследование факта иностранного вмешательства и шпионажа на территории Канады. Его результаты будут опубликованы до федеральных выборов, которые пройдут в стране этой осенью.

По мнению межпартийного комитета парламентариев по вопросам национальной безопасности и разведки (NSICOP), Россия, Китай и еще «несколько» других стран якобы ведут программы по распространению своего влияния в Канаде. Данный комитет уже приступил к изучению способов, при помощи которых канадские власти могли бы ответить на эту «деятельность».

Целью заявленного расследования является «пролить свет на масштаб и цели угрозы».

«Мы намерены выявить наиболее опасных противников; оценить угрозу, которую они представляют нашим институтам, а также, в определенной степени, нашим этнокультурным группам», — заявил Дэвид Макгинти, председатель NSICOP во время пресс-конференции в Оттаве.

По словам Макгинти, комитет не будет ставить себе первоочередной задачей выявление внешних угроз в отношении предстоящих выборов. По мнению канадского ведомства, занимающегося киберразведкой, «крайне вероятно», что недружественные государства предпримут попытку вмешаться в октябрьские выборы. Как ранее сообщали представители канадских разведывательных служб, как минимум одна хакерская кампания, поддерживаемая иностранным государством, сейчас ведется против одной из федеральных политических партий. Однако какое государство стоит за этими действиями, пока не ясно, отметили в канадских спецслужбах.

NSICOP в своем первом ежегодном докладе, который был представлен в канадском парламенте в этот вторник, обвинила в подобной деятельности Россию и Китай. Согласно тексту доклада, Россия якобы «отправляла разведчиков в Канаду, для получения подложных документы личности и проведения шпионажа». Китай, в свою очередь, по мнению NSICOP «известен своими попытками оказывать влияние как на китайские диаспоры за рубежом, так и на политику в других странах».

Обвинения России в якобы имевших место случаях «вмешательства» во внутреннюю политику стран Запада звучат с осени 2016 года, когда Москву обвинили в том, что ее деятельность «привела» к победе Дональда Трампа на президентских выборах в США. После этого аналогичные обвинения в адрес России начали выдвигать и другие страны. Важно отметить, что во всех случаях не приводилось никаких доказательств вины Росси; Москва в свою очередь отвергала голословные обвинения в свой адрес.

В США весной 2017 года было начато расследование спецпрокурора Роберта Мюллера. Ему поручили установить, имело ли место так называемое «вмешательство России» в президентские выборы США 2016 года. Мюллер, спустя почти два года длящегося расследования, так и не смог привести каких-либо доказательств, подтверждающих факт «вмешательства». В итоге, даже западные СМИ назвали дело сфабрикованным и сравнили его с «охотой на ведьм».