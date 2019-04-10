Нетаньяху и его конкурент одновременно объявили о победе на выборах

Тель-Авив, 10 апреля. Главные соперники на парламентских выборах в Израиле премьер-министр и глава партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху и лидер центристского блока партий «Кахоль-Лаван» Бени Ганц заявили во вторник о своей победе на выборах.

Нетаньяху во вторник в своем микроблоге в Twitter поблагодарил граждан Израиля за выраженное ему доверие и объявил, что партия «Ликуд» одержала явную победу.

Он также сообщил, что уже вечером приступит к формированию «правого правительства с нашими естественными партнерами».

גוש הימין בהובלת הליכוד ניצח ניצחון מובהק. אני מודה לאזרחי ישראל על האמון. אתחיל בהרכבת ממשלה ימנית עם שותפינו הטבעיים כבר הלילה — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) April 9, 2019

Как сообщает государственное радио Израиля Kan, Ганц распространил заявление, в котором говорится: «Мы победили! Народ Израиля высказался».

Во вторник прошли внеочередные парламентские выборы в Израиле, по итогам которых будет сформировано новое правительство и назначен премьер-министр. В прессе голосование называют референдумом о доверии Нетаньяху. В случае победы своей партии «Ликуд» он возглавит правительство в рекордный для страны пятый раз.

Как передает «Газета.ру», почти сразу после закрытия избирательных участков в Израиле в 22.00 (время совпадает с московским) три телеканала дали свои результаты экзит-поллов, и все они отличаются друг от друга. Channel 12 предрекает, что 37 мест из 120 в новом составе кнессета займет партия Ганца, тогда как «Ликуд» Биньямина Нетаньяху получит только 33 кресла. KAN заявляет, что у партии «Ликуд» будет 36 мест, а «Кахоль-лаван» — 37.