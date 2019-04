Меркель не встретила Мэй в Берлине

Берлин, 10 апреля. Канцлер Германии Ангела Меркель вопреки традиции не вышла встретить прибывшего в Берлин премьер-министра Великобритании Терезу Мэй.

На инцидент, случившийся в Берлине, и ставший серьезным отступлением от традиционного протокола, обратила внимание британская The Independent. В своем Twitter издание опубликовало кадры, на которых премьер Великобритании выходит из машины и в одиночестве следует по красной ковровой дорожке.

Обычно в таких случаях германский канцлер выходит встретить важных гостей, но на этот раз Ангела Меркель почему-то не сделала этого. Женщины появились перед журналистами вместе уже после того, как Мэй скрылась в здании. Политики попозировали перед камерами вдвоем и пожали друг другу руки.

Today Theresa May arrived in Berlin for knife-edge Brexit talks... but unfortunately there was no one there to greet her pic.twitter.com/eNicdIGTSo