Меркель не встретила Мэй в Берлине

Берлин, 10 апреля. Канцлер Германии Ангела Меркель вопреки традиции не вышла встретить прибывшего в Берлин премьер-министра Великобритании Терезу Мэй.

На инцидент, случившийся в Берлине, и ставший серьезным отступлением от традиционного протокола, обратила внимание британская The Independent. В своем Twitter издание опубликовало кадры, на которых премьер Великобритании выходит из машины и в одиночестве следует по красной ковровой дорожке.

Обычно в таких случаях германский канцлер выходит встретить важных гостей, но на этот раз Ангела Меркель почему-то не сделала этого. Женщины появились перед журналистами вместе уже после того, как Мэй скрылась в здании. Политики попозировали перед камерами вдвоем и пожали друг другу руки.

Today Theresa May arrived in Berlin for knife-edge Brexit talks... but unfortunately there was no one there to greet her pic.twitter.com/eNicdIGTSo — The Independent (@Independent) 9 апреля 2019 г.

По итогам проведенной в этот день встречи Меркель и Мэй договорились приложить все усилия для обеспечения упорядоченного выхода Великобритании из Евросоюза. Канцлер и премьер обсудили также ситуацию в Йемене и Ливии.

Накануне британский парламент поддержал инициативу Мэй о переносе даты Brexit до 30 июня. Согласно действующим договоренностям на уровне Великобритания — ЕС, Лондон должен покинуть Евросоюз 12 апреля. Окончательное решение будет принято на заседании Европейского совета в среду.

Напомним, переговоры по Brexit продолжаются с лета 2017 года и до сих пор не принесли ожидаемого результата. Существенные разногласия между Лондоном и Брюсселем лежат в экономической и торговой сферах.

Как пишет «Газета.ру», британское правительство сейчас «усердно работает», чтобы избежать участия Великобритании в европейских парламентских выборах.