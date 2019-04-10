Пушков высмеял главу NASA, попросившего помощи для отправки людей на Луну

Москва, 10 апреля. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков высмеял заявление главы NASA Джима Брайденстайна о невозможности реализовать программу по высадке на Луну без помощи международных партнеров.

Ранее глава NASA заявил, что Соединенным Штатам потребуется помощь международных партнеров для реализации программы по отправке астронавтов на Луну в пятилетний срок. По его словам, никто не сможет достичь того, что Америка хочет достичь в одиночку.

«Выходит, 50 лет назад (?!) США смогли достичь Луны в одиночку, а сейчас не могут? Как же так? Загадка полувека», — иронизирует российский сенатор.

В конце марта президент США Дональд Трамп заявил о планах своей администрации отправить американских астронавтов к Луне гораздо раньше ранее озвученных сроков — в течение ближайших пяти лет и при этом «любой ценой».

Вице-президент США Майк Пенс заявил тогда, что «первая женщина и следующий человек на Луне будут американскими астронавтами, запущенными на американской ракете с американской территории», сообщала «Газета.ру».

Позднее, как сообщало Федеральное агентство новостей, Брайденстайн заявил, что «возвращение на Луну» стало одним из главных приоритетов США в освоении космоса. По его словам, следующий полет на Луну «закончится постоянным присутствием». Директор NASA сообщил, что опыт, накопленный в ходе лунных полетов и развертывания базы на Луне, может послужить в дальнейшем в ходе путешествий на Марс.

Во вторник глава американского космического агентства признался, что «новая директива по отправке людей на Луну в 2024 году — это не усилия одной Америки», и Штатам потребуется помощь международных партнеров, передавал RT.