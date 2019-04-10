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Пушков высмеял главу NASA, попросившего помощи для отправки людей на Луну

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Пушков высмеял главу NASA, попросившего помощи для отправки людей на Луну

Москва, 10 апреля. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков высмеял заявление главы NASA Джима Брайденстайна о невозможности реализовать программу по высадке на Луну без помощи международных партнеров.

Ранее глава NASA заявил, что Соединенным Штатам потребуется помощь международных партнеров для реализации программы по отправке астронавтов на Луну в пятилетний срок. По его словам, никто не сможет достичь того, что Америка хочет достичь в одиночку.

«Выходит, 50 лет назад (?!) США смогли достичь Луны в одиночку, а сейчас не могут? Как же так? Загадка полувека», — иронизирует российский сенатор.

Пушков высмеял главу NASA, попросившего помощи для отправки людей на Луну

В конце марта президент США Дональд Трамп заявил о планах своей администрации отправить американских астронавтов к Луне гораздо раньше ранее озвученных сроков — в течение ближайших пяти лет и при этом «любой ценой». 

Вице-президент США Майк Пенс заявил тогда, что «первая женщина и следующий человек на Луне будут американскими астронавтами, запущенными на американской ракете с американской территории», сообщала «Газета.ру».

Пушков высмеял главу NASA, попросившего помощи для отправки людей на Луну

Позднее, как сообщало Федеральное агентство новостей, Брайденстайн заявил, что «возвращение на Луну» стало одним из главных приоритетов США в освоении космоса. По его словам, следующий полет на Луну «закончится постоянным присутствием». Директор NASA сообщил, что опыт, накопленный в ходе лунных полетов и развертывания базы на Луне, может послужить в дальнейшем в ходе путешествий на Марс.

Во вторник глава американского космического агентства признался, что «новая директива по отправке людей на Луну в 2024 году — это не усилия одной Америки», и Штатам потребуется помощь международных партнеров, передавал RT.

Автор: Олеся Волкова
Источник: twitter.com/Alexey_Pushkov
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