Националисты принесли чемоданы для Порошенко к зданию АП Украины

Киев, 10 апреля. У здания администрации президента Украины Петра Порошенко прошел митинг представителей националистического движения «Национальные дружины», а также партии «Национальный корпус». Участники акции принесли к зданию чемоданы, подписанные фамилиями президента Украины и членов его правительства. Также на чемоданах было написано «Чемодан – вокзал – тюрьма».

Главным требованием митингующих стало прекращение коррупции в оборонном секторе Украины.

Отмечается, что власти отреагировали на появление митингующих усилением охраны здания администрации президента. Подходы к правительственному комплексу были перекрыты сотрудниками нацгвардии Украины, а в близлежащих дворах разместились автозаки, пожарные машины и бригады врачей.

Перед началом митинга националисты вручили представителям генеральной прокуратуры Украины и СБУ обращение, в котором потребовали привлечь к ответственности всех причастных к хищениям в оборонном секторе страны.

Напомним, что ранее команда сайта Bihus.info опубликовала журналистское расследование о хищениях в оборонном комплексе. Причастными к преступлениям оказались приближенные к Порошенко лица. По данным Bihus.info, сын первого замсекретаря СНБО Игорь Гладковский вместе с сообщниками продавали украинским оборонным предприятиям запчасти для военной техники. При этом наценка составляла до 300%. Свой товар они везли из России контрабандой. Как сообщала «Газета.ру», в расследовании утверждалось, что в мошеннических схемах помимо Гладковского участвовали его друг Виталий Жуков, который работал в «Укроборонпроме» до 2014 года.