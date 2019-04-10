Пушков объяснил, почему с уходом РФ Украина станет «девочкой для битья» в Совете Европы 

Москва, 10 марта. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал реакцию Киева на возможное восстановление права голоса России в Совете Европы.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин выразил возмущение идеей о возможном восстановлении права голоса России в Совете Европы. По его словам, следуя логике генсека СЕ Турбьерна Ягланда, можно «выпускать преступников из тюрем».

Российский сенатор в своем микроблоге в Twitter обратил внимание, что Киев до сих пор не может понять, что «Россия не проиграет от расставания с Советом Европы». Чего нельзя сказать об Украине, поскольку после этого «все предложенные ею резолюции тут же отправятся в историческую помойку».

«Именно Украину будут считать виновной в уходе России; ее делегация станет «девочкой для битья», — резюмировал Пушков.

Ранее Ягланд заявил, что возможный выход РФ из Совета Европы чреват негативными последствиями, предавала «Газета.ру». По его мнению, Совет Европы — это единственное место, где Россия «связана с Европой в обязательном судебном порядке». Если РФ выйдет из совета, то Европа увидит другую Россию.

Слова генсека ЕС возмутили главу украинского МИДа. Климкин заявил, что предложивший эту идею Ягланд руководствуется порочной логикой.

«Господин Ягланд считает, что Россию нужно полностью вернуть в Совет Европы, поскольку это создает линии разделения в Европе. Если руководствоваться такой логикой, надо выпускать преступников из тюрем, потому что это линия разделения в обществе», — цитирует слова министра RT.

Политолог Андрей Иванов в интервью Федеральному агентству новостей выразил мнение, что выход России из Совета Европы напоминает исключение Советского Союза из Лиги наций в преддверии Второй Мировой войны. Тогда, напомнил он, Лига наций потеряла возможность влиять на СССР.

По словам эксперта, организация, которая нацелена на защиту прав человека во всех странах — членах Совета Европы, превратилась в некую назидательную структуру. Политолог уверен: не будет в организации России — некого будет обсуждать. Оставаться в Совете Европы не имеет смысла.