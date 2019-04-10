Москвич снял на видео муниципального депутата Яшина, со злостью пинающего кота

Москва, 10 апреля. Москвич снял на видео, как человек, похожий на оппозиционного муниципального депутата Красносельского округа Москвы Илью Яшина, со злостью пинает уличного кота.

В сети Интернет появился ролик, в котором человек пинает уличного кота. Автор видео узнал в одном из мужчин, попавших в кадр, мундепа Красносельского муниципального округа российской столицы Илью Яшина. Человек, похожий на Яшина, стоит у забора и вещает что-то на камеру, когда у его ног появляется довольно крупный уличный кот, мешая проводить съемку. Тогда мужчина со злостью пинает животное, после чего кот скрывается от обидчика.

Как пишет издание «Nation News», Яшин позволяет себе подобное обращение не только с животными. К примеру, депутат не скрывает, что сдал в дом престарелых собственную бабушку Александру Дмитриевну. Есть сведения, что старушка находится в пансионате «Гостеприимный» под вымышленным именем.

Как выяснилось позднее, муниципальный депутат вовсе не пытался обеспечить больной старческой деменцией бабушке комфортные условия — пансионат не обеспечивает медицинский уход и не имеет лицензии на данный вид деятельности, являясь по сути «местом для временного проживания».

Пожилые постояльцы в открытую называют «Гостеприимный» «тюрьмой», жалуясь на духоту и тошнотворный запах. А сама Александра Дмитриевна рассказала журналистам, что внук навещал ее в последний раз, когда она переписывала на него свою квартиру.

Пансионат для престарелых находится под пристальным вниманием надзорных органов, которые регулярно проверяют «Гостеприимный», зачастую выявляя всевозможные нарушения. Но даже это стало для Яшина лишь поводом назвать людей в погонах «людоедами» и заявить об оказываемом на него якобы «давлении».

Как считают специалисты в области психологии — отношение человека к животным является важным показателем, характеризующим его моральные качества. И если кто-то проявляет злость к невинным и безответным существам — следует ожидать от него такого же отношения к людям.