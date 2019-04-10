Грабители в масках напали на самолет в Албании, похитив несколько миллионов евро

Тирана, 10 апреля. Вооруженные люди в камуфляже и масках напали на самолет компании Austrian Airlines в аэропорту столицы Албании Тиране и украли из него несколько миллионов евро.

Как сообщает Австрийское агентство печати со ссылкой на представителя авиаперевозчика, Airbus A320 с бортовым номером OS848 должен был перевезти деньги в Вену. Грабители пробрались в аэропорт через пожарный выход.

Только завершилась посадка в самолет, были запущены двигатели, как три человека в масках и камуфляже ворвались в салон и заставили бортпроводников лечь на пол. Затем они похитили только что загруженные в самолет деньги.

Во время бегства с места происшествия преступники устроили перестрелку с полицией. Офицеры застрелили одного из них. У погибшего преступника были найдены автомат, граната и несколько магазинов с патронами. Еще трех сообщников преследовали на вертолетах.

Исполнительный директор авиакомпании подтвердил, что деньги были украдены, однако точную сумму не назвал. В различных отчетах речь шла сначала о двух миллионах евро, позже в СМИ появилась информация, что речь идет о сумме как минимум в пять раз больше. По данным издания, иностранные банки, имеющие филиалы в Албании, периодически перевозят деньги в Вену на гражданских самолетах. В прошлом грабители уже пытались похитить средства таким образом.

Представитель авиакомпании уточнила, что экипаж и пассажиры самолета при ограблении не пострадали. Борт вылетел с большой задержкой и приземлился в Вене на два часа и 40 минут позже, чем планировалось.