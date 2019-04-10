Архив РАН может оказаться под угрозой уничтожения из-за перемен в Минобрнауки

Москва, 10 апреля. Руководство Архива Российской академии наук (АРАН) опасается за сохранность коллекции документов, собранных за более чем 250 лет.

Архив был создан в Петербурге в 1728 году, а в 1963 статус головного архивного учреждения получило его московское отделение. АРАН является крупнейшим в стране хранилищем научной документации. В нем хранятся документы Ивана Павлова, Михаила Ломоносова, Ильи Мечникова, а также бумаги, имеющие прямое отношение к Александру Пушкину, Ивану Бунину, Николаю Гоголю и многим другим.

Учреждение сумело пережить развал Российской Империи, две революции, две мировых войны, но почти прекратило свою деятельность после смены руководства министерства науки и образования, пишет News.ru.

Как рассказал председатель Архивного совета РАН, главный научный сотрудник АРАН и заслуженный профессор Владимир Козлов, еще в 2012 году была начата постройка нового здания для филиала архива академии наук в Санкт-Петербурге. Здание не было спроектировано до конца, и завершить работу вызвалась проектная организация. По договору, АРАН должен был заплатить организации после завершения работа, однако этого не произошло и организация подала в суд. Так как оплата не была предусмотрена ни в каком бюджете, казначейство закрыло счета АРАН, лишив его возможности выплачивать даже коммунальные платежи.

Подобное положение привело к тому, что уволилось сначала руководство архива, а затем начали уходить рядовые сотрудники. Сейчас почти все специалисты написали заявление об уходе, зарплата не выплачивалась более двух месяцев, петербургский филиал архива был закрыт в марте, а московский – на этой неделе.

Отметим, что сейчас ситуацию с АРАН в Минобрнауки уже курирует директор департамента координации деятельности научных организаций Кира Швед.