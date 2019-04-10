Министр финансов США ответил на обвинения в связях с «русскими олигархами»

Вашингтон, 10 апреля. Министр финансов США Стивен Мнучин на слушаниях в Палате представителей Конгресса заявил, что никогда не вел бизнеса с Россией и не обсуждал с российскими бизнесменами санкции.

Председатель комитета по финансовым услугам Максин Уотерс задал министру вопрос, не обсуждал ли он с российскими бизнесменами Олегом Дерипаской или Виктором Вексельбергом санкции.

«Я никогда не встречался и не разговаривал ни с кем из них», — ответил Мнучин, добавив, что вряд ли вообще знает «кого-либо из русских олигархов».

Другой конгрессмен поинтересовался у министра, не вел ли он бизнес с Россией.

«Я такого не помню. Но хочу ясно сказать, что мои прабабушка и прадедушка иммигрировали сюда из России», — цитирует ТАСС слова министра финансов США.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, ранее на слушаниях Мнучин заявил, что Вашингтон продолжит вводить новые санкции против России. Он выразил уверенность, что штаты «очень эффективно использовали их против России».

Напомним, в апреле 2018 года США ввели санкции против российского бизнесмена Олега Дерипаски и принадлежащих ему компаний. Позднее Минфин США вывел из-под санкций En+ Group, после того как Дерипаска снизил свою долю в уставном капитале, а также покинул совет директоров компании. Как сообщала «Газета.ру», Виктор Вексельберг и контролируемая им группа «Ренова» с апреля 2018 года также находятся в списке финансовых санкций США.

Позднее Дерипаска подал иск к Минфину США и лично Мнучину. Бизнесмен потребовал снять несправедливо введенные против него санкции, исключить из так называемого «кремлевского списка» и прекратить называть его олигархом.

По словам бизнесмена, для него введение санкций стало настоящим сюрпризом, сообщал RT. Дерипаска выразил надежду, что рано или поздно люди, утвердившие санкции, осознают свою ошибку.