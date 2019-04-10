Адвокат Кокорина оценила вероятную длительность процесса над футболистами

Москва, 10 апреля. Татьяна Стукалова – адвокат футболиста Александра Кокорина – высказала свои предположения о том, сколько еще может длиться судебный процесс по делу Кокорина и Мамаева, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей. Также она прокомментировала ход судебного заседания, имевшего место в этот вторник.

«Сегодняшнее судебное заседание оправдало все ожидания защиты. Все свидетели, которые были допущены, не подтверждают то, что вменяет следствие ребятам. Все свидетели, отвечая на вопрос, говорят, что действия были спонтанными, что говорит о том, что не было никакого сговора», — заявила Стукалова.

Напомним, что 8 октября форвард «Зенита» Александр Кокорин и хавбек «Краснодара» Павел Мамаев устроили драку в одном из столичных кафе и на автомобильной парковке. В результате пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак, генеральный директор НАМИ Сергей Гайсин, а также водитель корреспондента Ольги Ушаковой. В отношении игроков было возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои».

По словам Стукаловой, показания свидетелей доказывают, что статьи «Хулиганство» в составе действий Кокорина и Мамаева в кафе, где произошел конфликт с Паком, не было. Согласно показаниям свидетелей, в действиях футболистов не было сговора или преднамеренности.

«Свидетели показывают, что конфликт был налицо, что Пак вел себя достаточно агрессивно в отношении ребят. Все как один свидетели показывают, что со стороны Пака была допущена брань, которая вызвала такую вот реакцию», — подчеркнула Стукалова.

Она добавила, что первый эпизод, связанный с Виталием Соловчуком, водителем ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, тоже неоднозначен. Стукалова подчеркнула, что свидетели говорят о том, что Александр Кокорин не участвовал в этой драке.

В эту среду судебное заседание продолжится; в ходе него будут допрошены еще три свидетеля. По словам адвоката футболиста, процесс движется медленнее, чем хотелось бы.

«У нас госпожа прокурор все время находит какие-то противоречия в показаниях. Из-за этого мы оглашаем предыдущие показания свидетелей, на это уходит тоже какое-то количество времени», — отметила она.

По ее мнению, если процесс будет идти такими темпами, то на него уйдет не менее двух месяцев.

Напомним, Павел Мамаев и Александр Кокорин были арестованы в октябре прошлого года. Футболисты содержатся в следственном изоляторе № 2 «Бутырка» вместе с младшим братом Кокорина Кириллом, а также Александром Протасовицким, которые являются их соучастниками.