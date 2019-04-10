Свидетель рассказал о примирении Пака и Кокорина сразу после драки в кафе

Москва, 10 апреля. Футболист «Зенита» Александр Кокорин и потерпевший глава департамента Минпромторга Денис Пак не имеют претензий друг к другу после инцидента в кафе, поскольку примирились сразу после драки, сообщил свидетель по делу Игорь Краснов.

В ходе рассмотрения дела по существу в Пресненском суде Москвы Краснов сообщил, что в момент конфликта 8 октября оказался между компанией молодых людей и Паком. По его словам, чиновник говорил с футболистами на повышенных тонах и оскорбил их.

После начала конфликта Краснов решил отсесть подальше. К нему подошел Кирилл Кокорин и попросил удалить с телефона видеозапись происходящего в кафе. Также свидетель обратил внимание суда, что при нем стороны конфликта примирились, передает РИА Новости.

«Старший Кокорин и господин Пак примирились. Это было на моих глазах. Стороны сказали, что претензий друг к другу у них нет. Можно сказать, что конфликт сошел на нет», — рассказал свидетель.

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и форвард питерского «Зенита» устроили драки в центре Москвы в октябре минувшего года. Спортсмены обвиняются по статьям «Побои», «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и «Хулиганство», передавал RT.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, на заседании суда во вторник знакомый футболистов Карен Григорян рассказал, с чего началась драка между водителем сотрудницы «Первого канала» Виталием Соловчуком и спортсменами.

По его словам, причиной конфликта стало то, что спортсмены приняли водителя за таксиста. Первой в автомобиль села девушка, с которой в тот вечер отдыхали спортсмены. Водитель, по его словам, оскорбил спортсменов, не желая их никуда везти. Свидетель сообщил, что первым удар Мамаеву нанес Соловчук.

Григорян также сообщил подробности драки в кафе в центре Москвы с Паком. В кафе «Кофемания» компания вела себя вызывающе, некоторые девушки имитировали интимную близость с футболистами. Пак наблюдал происходящее в кафе довольно долго. Когда все собрались уходить, он сделал замечание из-за непристойного поведения компании.

Одна из девушек, находящаяся в компании футболистов в момент драки в кафе, назвала на суде Кокорина «святошей». Екатерина Бобкова заявила, что не помнит, сидела ли она на коленях форварда «Зенита» и не совершала ли при этом поступательных движений. На прямой вопрос прокурора, как она может охарактеризовать обвиняемого, Екатерина заявила, что Кокорин очень добрый.