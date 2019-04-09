Совбез ООН готов пересмотреть эмбарго на поставки оружия в ЦАР

ООН, 9 апреля. Совет Безопасности ООН во вторник заявил, что пересмотрит эмбарго на поставки оружия, введенное в отношении правительства Центральноафриканской Республики, и, возможно, приостановит или отменит его.

Как сообщает пресс-служба ООН, члены Совбеза приветствовали «значительные усилия, предпринятые центральноафриканскими властями в координации с международными партнерами для продвижения реформы безопасности».

«В этом контексте Совет Безопасности намерен установить к 30 апреля 2019 года четкие ориентиры для реформы сектора безопасности, процесса разоружения, демобилизации, реинтеграции, на которые он может рассчитывать при рассмотрении эмбарго на поставки оружия, введенного в отношении правительства Центральноафриканской Республики», — говорится в сообщении ООН.

Напомним, согласно введенному эмбарго, любая отправка оружия в ЦАР может осуществляться только с согласования комитета СБ ООН по исполнению резолюции 2127, которой и было введено эмбарго. В него входят 15 стран — участниц Совбеза, все решения в комитете принимаются консенсусом (ни один из участников не должен быть против).

Отметим, в декабре 2017 года Россия получила одобрение на поставку первой партии оружия. Оно было отправлено в ЦАР в январе-феврале 2018 года. Доступ к оружию и боеприпасам получили президентская гвардия, FACA, полиция, жандармерия и Министерство юстиции.

Как сообщалось ранее, значительные изменения в ЦАР начали происходить именно после начала сотрудничества с Россией. Российские специалисты по безопасности, политологи и аналитики оценили ситуацию в стране и рекомендовали президенту Фостен-Арканжу Туадере пригласить опытных и эффективных специалистов из России.

С привлечением министерства обороны РФ и гражданских инструкторов стартовала программа подготовки национальной армии FACA, жандармов и полиции. На сегодняшний день обучение у российских инструкторов прошли уже несколько тысяч бойцов, и при этом за все время тренировок ни одна единица оружия не была утеряна.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, русских в ЦАР называют настоящими специалистами в своем деле. Им понадобилось всего полтора года, чтобы разобраться с львиной долей проблем в области безопасности.