Адвокат Кокорина-младшего попросил СМИ об объективном освещении процесса

Москва, 9 апреля. Вячеслав Барик, адвокат Кирилла Кокорина, которого вместе с его братом Александром и другим футболистом Павлом Мамаевым обвиняют в драке в центре Москвы, обратился к журналистам и средствам массовой информации. Как передает корреспондент Федерального агентства новостей, Барик попросил вести максимально полное и качественное освещение хода судебного процесса.

«Поскольку есть такой общественный резонанс, есть такой интерес к этому делу, ребята очень благодарны, что все интересуются, и имеют такое пожелание, просьбу: чтобы процесс сопровождался привлечением общественности. Потому что на сегодняшний день они уже не раз убедились, что мнение общественности очень важно, и им хочется донести то, как все на самом деле было и получить объективный, справедливый приговор, а не просто формульную отписку», — заявил Барик в ходе общения с журналистами.

Он попросил представителей СМИ и в дальнейшем освещать ход процесса максимально качественно и пространно, воздерживаясь от «выдирания из контекста» отдельных фраз его подзащитных или даже их искажения.

Напомним, форвард «Зенита» Александр Кокорин, его брат Кирилл, а также полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев обвиняются в участии в двух драках в Москве — Александр Кокорин, в частности, в ходе одной из них нанес сотруднику Минпромторга удар стулом.