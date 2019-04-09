Кабмин планирует снизить налоги для инвестпроектов в Арктике. ФАН-ТВ

Правительство намерено ввести префернции для инвестиционных проектов, которые будут реализовываться в Арктиике. Об этом в первый день Международного арктического форума рассказал заместитель председателя правительства России Юрий Трутнев.

«Мы предложили госкомиссии два проекта. Первый связан с предоставлением преференций на срок от 10 до 15 лет, в зависимости от величины проекта, и предусматривает нулевые ставки платежей по налогу на прибыль, имущество, землю, налог на добычу полезных ископаемых. Второй проект предусматривает сниженные ставки, например 7% от 20 возможных, по налогу на прибыль и примерно такие же скидки по остальным налогам, но на весь срок действия проекта», — отметил Трутнев.

По его словам, представители компаний говорят о том, что второй вариант нравится им больше. К нему склоняется и правительство, поскольку он дает возможность получать средства в бюджет уже с самого начала реализации инвестпроектов.

Еще одной темой для обсуждения стали нацпроекты в Арктическом регионе. Президент России Владимир Путин поставил задачу повысить уровень жизни людей до среднероссийского по всем показателям. Трутнев отметил, что эта задача непростая, но министерство уже над ней работает.

Напомним, Международный арктический форум стартовал в Петербурге 9 апреля. В рамках мероприятия российский лидер провел ряд встреч с первыми лицами Финляндии, Норвегии, Швеции и других государств.