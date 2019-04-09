Боевики в Сирии обстреляли населенные пункты провинций Алеппо и Латакия

Алеппо, 9 апреля. Боевики в нарушение режима прекращения огня обстреляли населенные пункты сирийских провинций Латакия и Алеппо, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

За минувшие сутки боевики, действующие в Идлибской зоне деэскалации, совершили обстрелы населенных пунктов Сафсафа, Икко, Руайсет-Искандер, Джубб-Эс-Заур, Калъат-Мараза, Нахшеба, Джурин провинции Латакия и столицы провинции Алеппо.

В ЦПВС также добавили, что российские военные продолжают содействовать восстановлению инфраструктуры. Всего восстановлено более 31,5 тыс. жилых домов, 153 медицинских и 842 образовательных учреждений.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что инженерные подразделения Сирийской арабской армии прочесали периметр кольцевой развязки на южном въезде в город Дейр-эз-Зор, в районе которого местные жители любят гулять. Там, где террористы заложили мины, были проведены операции по обезвреживанию.

В частности, специалисты по разминированию взорвали большое количество противопехотных мин и другие взрывоопасные вещества, некоторые из которых были произведены в США.