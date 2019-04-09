Бомба взорвалась в администрации чешского города Римаржов

Прага, 9 апреля. В чешском городе Римаржов, расположенном в Моравскосилезском крае на северо-востоке Чешской Республики произошел взрыв в здании мэрии. По предварительным данным, сработало взрывное устройство.

Как рассказал мэр Людек Симко, сейчас на месте инцидента работают сотрудники полиции, которые уже подтвердили, что причиной взрыва стала бомба.

«Кто-то принес в мэрию взрывное устройство. Произошел взрыв. Никто, к счастью, не пострадал», – рассказал Симко.

По словам местных жителей, подозреваемый в организации взрыва был задержан полицией в здании Чешского сберегательного банка, которые примыкает к городской администрации.

Римаржов – один из наиболее древних городов Моравскосилезского края, однако сейчас его население составляет около восьми тысяч человек.

Напомним, что ранее Федеральное агентство новостей сообщало о взрыве в тринадцатиэтажном доме в мадридском районе Пуэнте-де-Вальекас. В результате взрыва снесло несколько стен в комнатах. Около 16 человек получили легкие ранения в результате взрыва. Два человека были доставлены в больницу: пожилая женщина с ожогами и молодой человек с ушибами. Также на прошлой неделе произошел взрыв в 19 округе на северо-востоке Парижа. ЧП случилось в шестиэтажном жилом доме вечером в субботу.