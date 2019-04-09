Суд отправил экс-мэра Владивостока на 15 лет в колонию строгого режима 

Москва, 9 апреля. Тверской суд Москвы признал виновным бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева в коррупционных преступлениях и приговорил его к 15 годам колонии строгого режима.

Судья вынес решение признать Пушкарева виновным и приговорил его к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Бывшему чиновнику также назначили штраф в 500 млн рублей.

По данному делу виновными признаны также еще два фигуранта. Брата бывшего мэра Андрея Пушкарева осудили условно на восемь лет с выплатой штрафа в 500 млн рублей, а предпринимателя Андрея Лушникова приговорили к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 млн рублей.

Пушкарев занимал пост главы Владивостока восемь лет. В период с 2008 года по 2015 год он, по версии следствия, получал взятки на сотни миллионов рублей. За это бывший мэр содействовал победе определенных компаний в конкурсах на строительство дорог. Кроме того, Пушкарев помогал предприятию «Востокцемент», которое было переоформлено на брата после его вступления в должность мэра. Брат Пушкарева возглавлял муниципальное предприятие «Дороги Владивостока».

Отметим, в 2017 году, уже будучи под следствием, Пушкарев на своей странице в Facebook опубликовал обращение, в котором отметил, что восемь лет его руководства городом «стали для Владивостока переломным этапом развития», передавала «Газета.ру». Он заявил, что «не только не брал у города ни копейки», но и его семья «пожертвовала Владивостоку почти 1 млрд рублей».

Пушкарев обещал тогда, что докажет свою невиновность.