Саррадж на заседании кабмина ПНС Ливии рассказал о «спящих ячейках» в Триполи

Триполи, 9 апреля. Глава поддерживаемого ООН и Евросоюзом правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Саррадж провел экстренное заседание совета министров в ходе которого заявил о существовании «спящих ячеек» в Триполи.

Саррадж отдал распоряжение о проведении спецоперации, в ходе которой все участники этих «спящих ячеек» должны быть арестованы. В своей речи он не раскрыл природу этих организаций или их связь с происходящими сейчас событиями в Ливии.

Кроме того на заседании обсуждалась сложившаяся сейчас обстановка в Ливии, включая политические и военные события, а также вооруженные столкновения в Триполи и проблемы гражданских лиц, перемещенных из районов боевых действий.

Совет министров ПНС также поручил военному прокурору выдать ордера на арест участников военной операции в Триполи, а также поручил министрам финансов, внутренних дел и обороны приостановить выплату заработной платы военнослужащим, которые принимают участие в военной операции ЛНА.

Напомним, 4 апреля командующий ЛНА маршал Халифа Хафтар отдал приказ о начале наступления на столицу Ливии, которая контролируется силами ПНЕ. 5 апреля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш прибыл в ливийский город Раджма, в котором размещается штаб маршала Халифа Хафтара. Генсек ООН провел встречу с Хафтаром, в ходе которой маршал заявил, что ЛНА продолжит наступательную операцию до полного освобождения Триполи от незаконных вооруженных формирований.