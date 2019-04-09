Москва, 9 апреля. Вячеслав Барик, адвокат Кирилла Кокорина, которого вместе с его братом Александром и другим футболистом Павлом Мамаевым обвиняют в драке в центре Москвы, рассказал о ходе судебного процесса. Как передает корреспондент Федерального агентства новостей, Барик отметил, что в ходе следствия были допущены нарушения.

«Настрой обвинения очень серьезный. Гособвинители бьются за каждую запятую, за каждый пункт, где-то, наверное, даже переусердствуют, но сложно обвинение в этом упрекнуть. Здесь уместнее поговорить о нарушениях, которые были допущены ранее прокуратурой в части согласования такого неквалифицированного обвинения; и здесь они вынуждены упираться и доказывать, что составленное ими обвинение соответствует действительности», — заявил Барик.

По его словам, следствие допросило трех свидетелей, каждый из которых показывает, что обстоятельства, которые были вменены подсудимым, не соответствуют тем, которые в действительности имели место. А двое из свидетелей, которые были в компании подсудимых во время инцидента с дракой, говорят, что на них оказывалось давление.

«Их держали ночами напролет, пытались добиться показаний, четыре раза переделывали протоколы, потому что следователи постоянно пытались внести те вещи в протоколы, которых они не говорили. Они были вынуждены потом даже обратиться за помощью защитников, потому что боялись: им прямо угрожали, что они могут быть привлечены к уголовной ответственности», — рассказал адвокат.

Напомним, Павел Мамаев и Александр Кокорин были арестованы в октябре прошлого года. Футболисты содержатся в следственном изоляторе № 2 «Бутырка» вместе с младшим братом Кокорина Кириллом, а также Александром Протасовицким, которые являются их соучастниками.