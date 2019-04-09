Возле офиса Зеленского в Киеве прошел митинг

Киев, 9 апреля. Сторонники и противники кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского провели митинг возле его офиса в Киеве.

В митинге приняли участие митингующие около 500 человек. Противники Зеленского требовали, чтобы кандидат в президенты вышел «пообщаться с народом». В это же время возле офиса Зеленского проходила акция его сторонников.

Позднее митингующие передали свои требования представителям Зеленского, среди которых проведение дебатов 14 апреля, как предлагает Порошенко, а также повторная сдача анализов в международной лаборатории, чтобы доказать отсутствие наркозависимости. После этого участники митинга начали расходиться.

Напомним, 31 марта на Украине состоялся первый тур президентских выборов. Кандидат от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский стал лидером первого тура с результатом 30,22% голосов. Действующего главу государства Петра Порошенко поддержали 15,92% избирателей. Второй тур выборов президента Украины пройдет 21 апреля.