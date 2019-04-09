Москва, 9 апреля. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков призвал готовиться к «битве за Арктику» из-за усиливающейся активности НАТО.

Ранее главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, американский генерал Кертис Скапаротти заявил, что США будут противостоять возрастающему влиянию России и Китая в Арктике. По его словам, Арктика представляет большой интерес с точки зрения ресурсов.

Пушков во вторник в своем микроблоге в Twitter выразил мнение, что «России следует серьезно готовиться к «битве за Арктику».

«С учетом активности НАТО в Балтийском и Черном морях, а также заявлений Вашингтона и Лондона насчет намерений противостоять нам в Арктическом регионе, велик риск, что идея его мирного совместного освоения окажется утопией», — написал Пушков.

Отметим, во вторник в Санкт-Петербурге стартовал Международный арктический форум. Президент РФ Владимир Путин проводит в рамках мероприятия встречи с иностранными коллегами. В частности, Путин уже провел переговоры с президентом Финляндии Саули Ниинисте.

В ходе выступления на форуме глава государства заявил, в частности, что, по его мнению, особой военной напряженности в Арктике нет. Однако при этом он подчеркнул, что НАТО провела в Арктическом регионе крупнейшие военные учения, тогда как российская сторона маневров подобного масштаба там не осуществляла.

Российский президент добавил, что главной угрозой для Арктики сегодня являются экологические проблемы, связанные с глобальным потеплением и возможным экономическим освоением арктической зоны.

Глава государства отметил, что именно поэтому важно продолжать осуществлять контакты между странами как на уровне Арктического Совета, так и на арктическом форуме. Он подчеркнул, что хоть решения Арктического совета носят рекомендательный характер, они имеют морально-политическое значение, и не могут игнорироваться при реализации различных арктических проектов.