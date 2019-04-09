Россия отправила гумпомощь Мозамбику в связи с наводнениями

Москва, 9 апреля. Россия предоставила экстренную гуманитарную помощь Мозамбику, который пострадал от сильнейшего тропического циклона, об этом говорится в заявлении МИД РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что помощь была передана в рамках финансируемого РФ проекта по укреплению потенциала Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в области чрезвычайной медицинской готовности и реагирования. В пострадавшую от стихии республику были направлены лекарства и медицинские инструменты.

«8 апреля в мозамбикский город Бейра доставлены медицинские модули с лекарственными препаратами и медицинскими инструментами для оказания необходимой помощи населению, пострадавшему в результате стихийного бедствия», — сообщили в МИД РФ.

Мощный тропический циклон «Идаи» обрушился на африканскую страну в середине марта. Скорость ветра достигала 170 километров в час. Жертвами стихии стали около 447 человек. Кроме того, от наводнения пострадали Малавия, Зимбабве и Ангола. Во временных лагерях в Мозамбике находятся около 18 тысяч человек, чьи дома были разрушены.

На фоне гуманитарного кризиса в Мозамбике были зафиксированы случаи холеры и рост заболевания малярией. Международный Комитет Красного Креста назвал ситуацию в Мозамбике «катастрофой». По данным организации, более 400 тысяч человек остаются без крова.