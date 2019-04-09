Сарадж сообщил о существовании в Триполи «спящих ячеек» боевиков

Москва, 9 апреля. Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Сарадж в ходе экстренного заседания совета министров ПНС сообщил о существовании в Триполи «спящих ячеек» боевиков.

Совет министров ПНС поручил военному прокурору выдать ордер на арест участников военной операции, которую проводит Ливийская национальная армия (ЛНА). Министерству финансов поручено приостановить выплату зарплат военным, которые поддержали ЛНА, сообщает ливийский канал 218TV.

Напомним, несколько дней назад маршал Халифа Хафтар, который возглавляет ЛНА, объявил о движении своих сил в сторону Триполи для проведения антитеррористической операции. Министр временного правительства Ибрагим Бушнав обратился к сотрудникам полиции в Триполи и окрестностях, заявив, что силы, продвигающиеся к столице, – их братья и товарищи по оружию.

Авиация Хафтара нанесла удары по единственному действующему аэропорту в Триполи. Воздушная гавань, впрочем, вскоре работу возобновила. Маршал Халифа Хафтар ранее объявил, что намерен наступать на столицу Ливии до тех пор, пока не освободит ее от незаконных вооруженных формирований.

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Россия не ставит ни на одну из сторон противостояния в Ливии. Москва выступает за использование политических методов решения кризиса на территории африканского государства.