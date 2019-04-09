Бюджет РФ получит от 5 млрд руб. при привлечении иностранцев к разработке шельфа

Москва, 9 апреля. Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин оценил объем дополнительных доходов в российский бюджет в случае предоставления доступа иностранным компаниям к разработке арктического шельфа. По его словам, бюджет РФ может получить более пяти миллиардов рублей.

«Все проекты очень большие и дорогие. Наверное, от 5 млрд руб. и выше», — оценил министр возможный дополнительный доход в случае открытия доступа иностранным компаниям к арктическом шельфу.

Кроме того, если этот план будет реализован, иностранные компании смогут осуществлять собственные проекты в любом из доступных им форматов. Речь идет в частности о совместных предприятиях, компании специального назначения (SPV) или государственно-частном партнерстве.

«Любой формат – СП (совместное предприятие), SPV, государственно-частное партнерство - любой формат [работы иностранных компаний на шельфе Арктики] возможен, если это целесообразно и принесет нам дополнительные доходы от этого сектора экономики», — подчеркнул Кобылкин.

Напомним, что 20 декабря 2001 года Россия первой на планете подала в ООН представление о расширении границ своего континентального шельфа в Арктике и в Охотском море за пределами 200-мильной зоны. В апреле 2002 года для рассмотрения этого вопроса была учреждена подкомиссия в рамках Комиссии ООН по границам континентального шельфа.